Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до «екстраординарних» заходів

Мінфін США приступив до «екстраординарних» заходів із тимчасових запозичень за відсутності законодавчо затвердженого нового ліміту на держборг

Період дії екстраординарних заходів в цьому році може означати підвищену невизначеність

Мінфін США досяг встановленої Конгресом стелі держборгу і закликав знову її підняти. Про це заявила міністерка фінансів Джанет Єллен, повідомляє пресслужба відомства.

Глава відомства звернулася до керівництва Конгресу з листом, заявивши, що мінфін приступив до «екстраординарних» заходів із тимчасових запозичень за відсутності законодавчо затвердженого нового ліміту на держборг.

За її словами, період дії екстраординарних заходів в цьому році може означати підвищену невизначеність, яка пов'язана з економічним впливом пандемії коронавірусу.

«Я при всій повазі закликаю Конгрес захистити заставу повного забезпечення і кредиту Сполучених Штатів і вжити заходів якомога швидше», – наголошується в тексті листа.

Раніше в США завершилося дворічну угоду щодо припинення ліміту держборгу. Це означає, що його граничне значення знову почало діяти. За даними Bloomberg, до кінця червня сукупна заборгованість майже досягла 28,5 трильйона доларів – 22 трильйона плюс накопичені борги із серпня 2019 року. Якщо Конгрес не вирішить припинити дію ліміту або не збільшить його, то мінфіну доведеться йти на надзвичайні заходи.

Американська влада стикається з подібною ситуацією з 1980-х років. У ряді випадків федеральному уряду, за винятком окремих відомств, доводилося припиняти роботу до досягнення угоди між двома партіями. Тільки за останні 10 років таке траплялося тричі.

До слова, Держборг України за місяць зріс на мільярд доларів. Державний і гарантований державою борг України станом на кінець червня 2021 року становив 2 514,36 мільярда гривень

Раніше повідомлялося, що на обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету.

Останніми місяцями державний борг України має тенденцію до зростання. Так, станом на кінець квітня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 трлн 534,28 млрд грн (91,33 млрд доларів еквіваленті в іноземній валюті).