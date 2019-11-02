Держборг США встановив новий рекорд



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Державний борг США досяг нової рекордної позначки в $23 трлн

Згідно з прогнозами МВФ, держборг США виросте з 108% ВВП в 2017 році до 117% ВВП в 2023 році

Державний борг США досяг нової рекордної позначки в $23 трлн. Відповідні дані розповсюдило в п'ятницю в щоденному звіті міністерство фінансів США.

Сума, яка наводиться в документі, відображає стан держборгу країни на вечір 31 жовтня.

Згідно з прогнозами МВФ, держборг США виросте з 108% ВВП в 2017 році до 117% ВВП в 2023 році. Нинішні боргові проблеми США - спадщина фінансово-економічної кризи 2007-2008 років. З тих пір країні кілька разів доводилося підвищувати стелю держборгу.

За вісім років президентства Барака Обами держборг США виріс більш ніж на $9 трлн і майже досяг позначки в $20 трлн.

Американські економісти очікують, що до 2026 року ця цифра може зрости до $30 трлн.

До слова, у Росії борги населення сягнули семирічного рекорду.