Держпідприємство «Артемсіль» сплатило понад 13 млн грн штрафу документ



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Антимонопольний комітет виявив порушення в роботі держпідприємства

Підприємство встановлювало дискримінаційно різні умови придбання своєї продукції для різних суб’єктів

Державне підприємство «Артемсіль» сплатило до бюджету понад 13,3 млн грн штраф через зловживання монопольним становищем.

Про це ввечері 11 червня повідомив у Facebook глава Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

Зазначається, що підприємство-монополіст встановлювало дискримінаційно різні умови придбання своєї продукції для різних суб’єктів, що ставило їх в нерівне становище.

До слова, Антимонопольний комітет України підтвердив, що у них є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань.