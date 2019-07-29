Держстат підрахував, як зросли зарплати у червні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середня зарплата в Україні зросла на 5,3% за місяць

У червні 2019 року розмір середньої зарплати в Україні зріс на 5,3% проти попереднього місяця і досяг 10783 гривень на місяць.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

Зазначається, що загалом за місяць розмір середньої зарплати в Україні збільшився на 544 гривні, в той час, як у травні зарплати українців навпаки скоротились на 30 гривень.

Найбільше в Україні, як і раніше, заробляють працівники фінансової та страхової діяльності — в середньому 18,1 тисячі гривень. За місяць їхня зарплата скоротилася в середньому на 4,1%. Зарплата спеціалістів в ІТ-сфері у червні 2019 року склала в середньому 17,6 тисячі гривень. Вона за місяць зросла на 2,8%.

У географічному розрізі, найбільше в Україні заробляють мешканці Києва — в середньому 15,65 тисячі гривень. Найменша зарплата у мешканців Чернігівської області — в середньому 8,57 тисячі гривень на місяць.

За даними Держстату, за останні 12 місяців середня зарплата українців зросла на 18% або на 1642 гривні.