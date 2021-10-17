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    Вчені з'ясували, чому алкоголь шкідливий у будь-якій дозі

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    Алкоголь найбільше вражає головний мозок - Вчені з'ясували, чому алкоголь шкідливий у будь-якій дозі
    Алкоголь найбільше вражає головний мозок
    Фото з відкритих джерел

    Випивка скорочує життя в середньому на 29 років

    Вчені дослідили, що навіть невелика доза алкоголю може негативно впливати на організм людини. Зокрема, вживання спиртних напоїв підвищує ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Про це повідомляє Elemental.

    Так, статистика показує, що надмірне вживання спиртних напоїв щорічно призводить до смерті більш як 93 тис. людей у США та скорочує життя в середньому на 29 років. Також підвищується ризик розвитку хвороб серця, печінки та інших захворювань.

    У дослідженні acpjournals йдеться, що навіть одна чарка може негайно підвищити ризик нерегулярного серцебиття, відомого як фібриляція передсердь, що підвищує ризик серцевого нападу або інсульту.

    Зазначається, що протягом чотирьох тижнів у 56 осіб зі 100 було зафіксовано принаймні один випадок фібриляції передсердь. Тому, якщо людина вживала спиртне за останні чотири години, то ймовірність виникнення цієї патології у два рази вища.

    Алкоголь – це отрута, яка найбільше вражає головний мозок. Особливо згубно алкоголь діє на організм підлітка, в якого ще не завершився процес формування деяких відділів головного мозку, а також й інших важливих органів: серця, легень, шлунка, печінки, нирок.

    Наступним алкоголь в організмі уражає печінку, в якій відбувається його розщеплення.

    Накопичення алкоголю в печінці призводить до тяжкої хвороби – цирозу.

    Алкоголь отруює також бронхи і легені, які потім легко піддають інфекціям.

    Дуже чутливо реагує на алкоголь серце. Воно змінює свій ритм, частоту скорочень, обмінні процеси в серцевому м’язі.

    Нарешті, не зворотні зміни відбуваються в крові. Знижується захисна властивість крові, уповільнюється рух еритроцитів, які розносять кисень в організму людини, погіршується властивість згортання крові.

    Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 16 людей загинули після того, як вжили спирт, в якому містився метанол.

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    Теги: алкоголь статистика хвороби
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    Вчені з'ясували, чому алкоголь шкідливий у будь-якій дозі