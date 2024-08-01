Бізнес не зміг відмовити владу від підвищення податків

Більша частина зустрічі пройшла за обговоренням не податкового законопроєкту, а пропозиції бізнесу щодо альтернативних джерел наповнення бюджету

За словами журналістів, податки буде підвищено, однак дискусії щодо деталей тривають

Дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначили співрозмовники видання, більша частина зустрічі пройшла за обговоренням не податкового законопроєкту, а пропозиції бізнесу щодо альтернативних джерел наповнення бюджету. Серед запропонованих альтернатив – детінізація економіки:

боротьба з заробітною платою у «конвертах» ;

боротьба зі схемою оптимізації податків, через множення компанією великої кількості ФОПів;

проведення ревізії серед бізнесу з приводу того, хто менше платить податків, ніж середній показник по галузі, та стимулювання їх платити більше;

детінізація митниці (боротьба з контрабандою).

Проте члени Ради підприємців не надали розрахунків потенційного впливу на бюджет у разі застосування даних обмежень.

Також серед пропозицій бізнесу була відмова від програми «українського кешбеку», що має принести бюджету України додаткові 1-3 мільярди на рік.

За словами присутніх на заході держслужбовців, детінізація потрібна, але вона не дасть швидкого результату, тоді як фінансування армії потрібне негайно. Як пишуть журналісти, податки буде підвищено, однак дискусії щодо деталей тривають і досі.

Як альтернатива військовому збору розглядається можливість підвищення ПДВ. Втім, остаточних рішень ще немає, і консультації продовжаться у профільному комітеті.

Згодом голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував зустріч з провідними аналітичними центрами країни щодо підвищення податків.

«Конструктивно і з розумінням всіх обставин складного, але безальтернативного рішення. Всі розуміємо, що рішення болісне, але необхідне. Найбільше питань викликає ВЗ та податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг», – написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.