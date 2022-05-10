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    Події в Україні

    Награбоване Росією в Україні зерно вже у Середземному морі, – розвідка

    Найімовірніше, що Росія намагатиметься продати вкрадене зерно Сирії - Награбоване Росією в Україні зерно вже у Середземному морі, – розвідка
    Найімовірніше, що Росія намагатиметься продати вкрадене зерно Сирії
    фото з відкритих джерел

    Росія вже направила на експорт у треті країни через Середземне море зерно, яке накрала в Україні

    Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

    В розвідці зазначили, що найбільш ймовірна країна призначення вантажу – Сирія.

    «Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу», – йдеться у повідомленні.

    Також у розвідці повідомили, що в Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які розміщені в сховищах, готують до транспортування у РФ. Також з цією метою вилучається врожай у Енергодарі, його відправлять у напрямку Кам’янки Дніпровської.

    «Під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим», – повідомили у розвідці.

    А в селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

    Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

    «Є інформація, що, крім зерна, окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста», – повідомили у розвідці.

    Нагадаємо, що російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку Криму 400-500 тисяч тонн зерна. На Запоріжжі окупанти змушують фермерів задешево продавати їм зерно.

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    Теги: росія окупанти Сирія Міноборони війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Награбоване Росією в Україні зерно вже у Середземному морі, – розвідка