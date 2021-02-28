До системи BankID Нацбанку підключилися ще два банки

Загалом сьогодні Система BankID НБУ налічує 77 учасників: 29 банків-ідентифікаторів

До Системи BankID НБУ підключилися два нових банки у статусі абонентів-ідентифікаторів – Ukrsibbank BNP Paribas Group та Укргазбанк.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Відтепер онлайн-послуги з використанням Системи BankID НБУ стали доступними вже для 98% користувачів платіжних карток на ринку.

Загалом сьогодні Система BankID НБУ налічує 77 учасників: 29 банків-ідентифікаторів, 38 комерційних та 10 некомерційних абонентів (надавачів послуг).

Система BankID НБУ стає дедалі цікавішою не тільки для фінансового ринку, але і для інших компаній. Про це розповіла Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

«Так, зараз до нас підключаються нові надавачі послуг у сферах оренди та продажу нерухомості, оренди авто, спеціалізованого обладнання тощо. Ми намагаємося зробити систему такою, щоб вона була корисною для кожного громадянина в різних сферах послуг», - заявила Василєва..