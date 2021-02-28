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    До системи BankID Нацбанку підключилися ще два банки

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    До системи BankID Нацбанку підключилися ще два банки - До системи BankID Нацбанку підключилися ще два банки
    До системи BankID Нацбанку підключилися ще два банки

    Загалом сьогодні Система BankID НБУ налічує 77 учасників: 29 банків-ідентифікаторів

    До Системи BankID НБУ підключилися два нових банки у статусі абонентів-ідентифікаторів – Ukrsibbank BNP Paribas Group та Укргазбанк.

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Відтепер онлайн-послуги з використанням Системи BankID НБУ стали доступними вже для 98% користувачів платіжних карток на ринку.

    Загалом сьогодні Система BankID НБУ налічує 77 учасників: 29 банків-ідентифікаторів, 38 комерційних та 10 некомерційних абонентів (надавачів послуг).

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    Система BankID НБУ стає дедалі цікавішою не тільки для фінансового ринку, але і для інших компаній. Про це розповіла Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

    «Так, зараз до нас підключаються нові надавачі послуг у сферах оренди та продажу нерухомості, оренди авто, спеціалізованого обладнання тощо. Ми намагаємося зробити систему такою, щоб вона була корисною для кожного громадянина в різних сферах послуг», - заявила Василєва..

    Теги: банки НБУ
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