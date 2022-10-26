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Путін готує для росіян підвищення податків: проєкт держбюджету РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін готує для росіян підвищення податків: проєкт держбюджету РФ
Російська Дума попередньо схвалила проєкт держбюджету РФ на 2023 рік
фото з відкритих джерел

Проєкт держбюджету Росії передбачає значний дефіцит та підвищення податків

Держдума Росії ухвалила в першому читанні проєкт федерального бюджету РФ на 2023 рік та планові періоди 2024 та 2025 років. Документ зверстаний із дефіцитом, компенсувати який планується за рахунок внутрішніх запозичень та коштів Фонду національного добробуту Росії. 

За даними російських ЗМІ, представники Комуністичної партії Росії (КПРФ) та «Справедливої Росії» відмовилися підтримувати документ.

Бюджет РФ на 2023 рік готувався виходячи з прогнозованого обсягу ВВП у розмірі 149 трильйонів 949 мільярдів рублів та рівня інфляції, що не перевищує 5,5%.

Згідно з проєктом бюджету, у 2023 році дохід російської скарбниці становитиме 26, 13 трлн рублів (17,4% ВВП), де 8,939 трлн рублів становитимуть нафтогазові надходження. Витрати наступного року очікуються на рівні 29,556 трлн рублів (19,4% ВВП). Таким чином, дефіцит бюджету в 2023 досягне 2,925 трлн рублів.

Разом із проєктом федерального бюджету на розгляд внесено податкові новації, що передбачають зростання навантаження у частині податку на видобуток корисних копалин для сировинних компаній, а також поправки до Бюджетного кодексу для нового порядку визначення базових нафтогазових доходів.

Раніше експерти прокоментували положення проєкту бюджету РФ на 2023 рік та плановий період 2024 та 2025 років. Серед ризиків фахівці назвали падіння нафтових доходів, а також ситуацію із індексацією акцизів на певну продукцію.

Бюджет перед ухваленням у Держдумі у першому читанні був направлений для винесення висновку до провідних бізнес-об'єднань країни. Російський союз промисловців і підприємців у своєму висновку заявив, що значною проблемою є відсутність у держави системного підходу до діалогу з бізнес-спільнотою при розробці податкових законопроєктів.

«У розглянутий проєкт бюджету було закладено норми щодо підвищення фіскального навантаження на бізнес, які не були прийняті до моменту розгляду проєкту бюджету урядом РФ і навіть не обговорені із зацікавленими сторонами», – зазначають в організації.

Російський союз промисловців і підприємців переконаний, що додаткове податкове навантаження на бізнес призведе «до прямо протилежного фіскального ефекту внаслідок погіршення становища компаній».

Нагадаємо, Росія сьогодні, 26 жовтня, провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

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Теги: росія податки бюджет

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