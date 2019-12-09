Долар і євро «падають» в ціні: курс валют на 9 грудня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,72 грн/долар

На 9 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,72 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 грудня встановлені на такому рівні:

23,724789 грн за долар;

26,320281 грн за євро;

0,372340 грн за російський рубль;

31,165596 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 8 грудня курс всіх вказаних валют впав.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, однак за оптимістичними розрахунками за умов збільшення інвестицій до України, він може бути близько 24 грн за долар.