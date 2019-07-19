Долар і євро ростуть: курс валют на 19 липня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/долар

На 19 липня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/дол., передає пресслужба Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 липня встановлені на такому рівні:

26,030049 грн за долар;

29,195303 грн за євро;

0,414300 грн за російський рубль;

32,492296 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 липня курс усіх вказаних валют зріс.

Нагадаємо, основні курси валют на 18 липня були встановлені на такому рівні:

25.862087 грн за долар;

29.004331 грн за євро;

0.41087 грн за російський рубль;

32.105746 грн за фунт стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.