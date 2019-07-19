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    Економіка та фінанси

    Долар і євро ростуть: курс валют на 19 липня

    • Розсилка
    Долар і євро ростуть: курс валют на 19 липня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/долар

    На 19 липня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/дол., передає пресслужба Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 липня встановлені на такому рівні:

    26,030049 грн за долар;

    29,195303 грн за євро;

    0,414300 грн за російський рубль;

    32,492296 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 18 липня курс усіх вказаних валют зріс.

    Нагадаємо, основні курси валют на 18 липня були встановлені на такому рівні:

    • 25.862087 грн за долар;
    • 29.004331 грн за євро;
    • 0.41087 грн за російський рубль;
    • 32.105746 грн за фунт стерлінгів.

    Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

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