Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют на 17 вересня



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Євро виріс у ціні на 22 копійки

Національний банк України встановив на понеділок, 17 вересня, офіційний курс валют. Про це йдеться на сайті регулятора.

Євро виріс у ціні на 22 копійки, а рубль подорожчав на три копійки. На стільки ж збільшилася і вартість долара.

Отож, курси валют визначені на такому рівні:

100 доларів США – 2815,2072 гривні;

100 євро – 3290,6957 гривні;

10 російських рублів – 4,1229 гривні.

Нагадаємо,

13 вересня курс долара на міжбанку в продажу піднявся на вісім з половиною копійок - до 28,17 грн/дол, курс купівлі зріс на цей же рівень - до 28,14 грн/дол.

Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні, спричинені низкою чинників.