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    Економіка та фінанси

    Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют на 17 вересня

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    Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют на 17 вересня

    Євро виріс у ціні на 22 копійки

    Національний банк України встановив на понеділок, 17 вересня, офіційний курс валют. Про це йдеться на сайті регулятора.

    Євро виріс у ціні на 22 копійки, а рубль подорожчав на три копійки. На стільки ж збільшилася і вартість долара.

    Отож, курси валют визначені на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2815,2072 гривні;
    • 100 євро – 3290,6957 гривні;
    • 10 російських рублів – 4,1229 гривні.
    Нагадаємо, 

    13 вересня курс долара на міжбанку в продажу піднявся на вісім з половиною копійок - до 28,17 грн/дол, курс купівлі зріс на цей же рівень - до 28,14 грн/дол.

    Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні, спричинені низкою чинників. 

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