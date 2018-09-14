Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 14 вересня



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НБУ на 14 вересня послабив курс гривні до 32,68 грн/євро

Національний банк України на 14 вересня 2018 року знизив курс гривні на 10 копійок - до 28,12 гривень за долар, порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора у четвер, 13 вересня.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 вересня встановлені на такому рівні:

28,126838 грн за долар;

32,683386 грн за євро;

0,409790 грн за російський рубль;

36,722905 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 вересня курс усіх валют — зріс.

У четвертий робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу піднявся на вісім з половиною копійок - до 28,17 грн/дол, курс купівлі зріс на цей же рівень - до 28,14 грн/дол.

Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні, спричинені низкою чинників.