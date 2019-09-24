Долар побив черговий мінімум: курс валют на 24 вересня



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Гривня оновила більш ніж трирічний рекорд зміцнення курсу щодо долара

Національний банк України на вівторок, 24 вересня, встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 10,5 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, курс долара оновив мінімальне значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 вересня - 2443,2618 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був три з половиною роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2432,7195 гривні (-10,5423);

- 100 євро - 2694,9178 гривні (-22,5754).

У перший робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу знизився на 10 копійок - до 24,32 гривень за долар, курс у покупці впав на 11 копійок - 24,30 гривень за долар.

Нагадаємо, 20 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,43 гривень за долар, знизивши його порівняно з 19 вересня (24,61)

Водчас в обмінних пунктах України 20 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро.