Курс валют на сьогодні: долар впав до мінімуму за останні 3,5 роки



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Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 24,61 грн за $1

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на рівні 24,43 грн за $1

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні 2443,2618 гривень за 100 доларів (-18,4941 гривень).

При цьому курс долара на 20 вересня становить 2461,7559 гривень за 100 доларів.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення цього року.

Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 2461,7559 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 2438,2961 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 20 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,43 гривень за долар, знизивши його порівняно з 19 вересня (24,61)

Водчас в обмінних пунктах України 20 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро.