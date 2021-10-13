Долар продовжує дешевшати: курс валют на 13 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,43 грн/євро

Національний банк України на середу, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,43 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на сім копійок у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро – на рівні 30,43/30,46 грн/євро.

Як відомо, Національний банк України на вівторок, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на копійку у порівнянні з попереднім показником.

Банкіри вважають, що в жовтні гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.

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