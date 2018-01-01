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    Економіка та фінанси

    Долар різко подешевшав: курс валют від Нацбанку

    Ціна долара опустилася відразу на 30 копійок
    Курс валют, встановлений НБУ на вівторок, 30 січня, говорить про те, що вартість долара зберегла тенденцію до швидкого зниження. Так, ціна долара опустилася відразу на 30 копійок до 28,25 грн, ціна євро знизився на 53 копійки до 34,97 грн. Офіційний курс валют від НБУ: 100 доларів США - 2824.65 100 євро - 3496.63. Також
    • Сьогодні, 07:27
    • Розсилка

    Ціна долара опустилася відразу на 30 копійок

    Курс валют, встановлений НБУ на вівторок, 30 січня, говорить про те, що вартість долара зберегла тенденцію до швидкого зниження.

    Так, ціна долара опустилася відразу на 30 копійок до 28,25 грн, ціна євро знизився на 53 копійки до 34,97 грн.

    Офіційний курс валют від НБУ:

    100 доларів США - 2824.65

    100 євро - 3496.63.

    Також оперативні дані електронних торгів говорять про стрімке падіння цін на нафту після досягнення трирічного максимуму.

    На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні опустилися до $69,18 за барель.

    Нагадаємо, міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

    Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.

    Національний банк курс валют США економіка Україна фінанси
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