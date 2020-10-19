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    Економіка та фінанси

    Долар та євро подорожчали: курс валют на 19 жовтня

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    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,36 грн/долар - Долар та євро подорожчали: курс валют на 19 жовтня
    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,36 грн/долар

    Курс долара зріс у ціні на 3 коп., у порівнянні з попереднім банківським днем

    На понеділок Національний банк України підвищив ціни іноземних валют у співвідношенні до гривні.

    Так, курс долара зріс у ціні на 3 коп., у порівнянні з попереднім банківським днем, а євро – на 13 коп.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    • 1 долар США – 28,3649;
    • 1 євро – 33,3018;
    • 1 польський злотий – 7,3083;
    • 10 російських рублів – 3,6343.

    До кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

    «У 2021 мабуть буде певна циклічність курсу і зміцнення долару. Тому на кінець наступного року долар може вийти на рівень до 30 гривень», – заявив Демків.

    При цьому, за його словами, курс національної валюти може знецінитися, якщо попит буде високим.

    «Наприклад, у 2021 люди переможуть коронавірус і поїдуть відпочивати за кордон, туди, куди вони не могли подорожувати у 2020. Такого плану речі можуть призвести до того, що ми побачимо вищий курс», – спрогнозував експерт.

    Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

    Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

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