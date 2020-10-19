Долар та євро подорожчали: курс валют на 19 жовтня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,36 грн/долар

Курс долара зріс у ціні на 3 коп., у порівнянні з попереднім банківським днем

На понеділок Національний банк України підвищив ціни іноземних валют у співвідношенні до гривні.

Так, курс долара зріс у ціні на 3 коп., у порівнянні з попереднім банківським днем, а євро – на 13 коп.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

1 долар США – 28,3649;

1 євро – 33,3018;

1 польський злотий – 7,3083;

10 російських рублів – 3,6343.

До кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

«У 2021 мабуть буде певна циклічність курсу і зміцнення долару. Тому на кінець наступного року долар може вийти на рівень до 30 гривень», – заявив Демків.

При цьому, за його словами, курс національної валюти може знецінитися, якщо попит буде високим.

«Наприклад, у 2021 люди переможуть коронавірус і поїдуть відпочивати за кордон, туди, куди вони не могли подорожувати у 2020. Такого плану речі можуть призвести до того, що ми побачимо вищий курс», – спрогнозував експерт.

Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.