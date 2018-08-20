Долар в Україні дорожчає: курс валют на 20 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євро також зріс у ціні

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на понеділок, 20 серпня. Так, українську валюту послабили до 27,89 за долар.

Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

100 доларів США – 2789,8554 гривні;

100 євро – 3177,9243 гривні;

10 російських рублів – 4,1717 гривні.

Таким чином, курс долара в понеділок, у порівнянні з показниками у п'ятницю, 17 серпня, виріс у ціні на 22 копійки. При цьому курс євро збільшився на 31 копійку, а російський рубль подорожчав на 3 копійки.

Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні другий тиждень, спричинені низкою чинників.



