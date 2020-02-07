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    Економіка та фінанси

    Долар та євро здешевшали на понад 20 копійок: курс валют на 7 лютого

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    <p>Національний банк України визначив офіційний курс валют&nbsp;на п'ятницю, 7&nbsp;лютого</p> - Долар та євро здешевшали на понад 20 копійок: курс валют на 7 лютого

    Національний банк України визначив офіційний курс валют на п'ятницю, 7 лютого

    Гривня зміцнилася до долара на 22 копійки, а до євро – на 27 коп.

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 7 лютого на рівні 24,57 гривні за долар.

    Про це йдеться у даних на сайті НБУ.

    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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    Нагадаємо, Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.

    Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні)

    До слова, Національний банк України протягом 27-31 січня продав 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні.

    Також нагадаємо, що у Нацбанку пояснили, чому за місяць гривня подешевшала до долара більш ніж на 5%.

    Раніше економіст розповів, через що долар різко пішов вгору.

    Нагадаємо, 31 січня Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.

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