У Мінекономіки пояснили ріст рівня безробіття в Україні



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Лише 22% всіх безробітних звертаються за послугами до Державної служби зайнятості

Статус зареєстрованого безробітного має тільки кожен п’ятий безробітний українець

В Україні зросла кількість зареєстрованих безробітних, але це не відображає реальний стан ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«В Україні використовуються два показники, що характеризують рівень безробіття, а саме: рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) і рівень зареєстрованого безробіття. Рівень зареєстрованого безробіття служить, скоріше, індикатором ефективності роботи Держслужби зайнятості. Адже до показника «зареєстроване безробіття» включається саме ті українці, хто звернувся до Держслужби зайнятості. Лише 22% всіх безробітних звертаються за послугами до Державної служби зайнятості. Тобто, статус зареєстрованого безробітного має тільки кожен п’ятий безробітний українець, тобто, кількість безробітних значно більша за кількість зареєстрованих безробітних», - сказано в повідомленні.

Зростання кількості зареєстрованих безробітних у грудні, порівняно з листопадом, на 17% є традиційним сезонним явищем, відзначили в міністерстві.

«Ключовим драйвером сезонності є щорічне зростання зареєстрованих безробітних у сільській місцевості до пікових значень саме в зимовий період... Із закінченням сезону польових робіт, такі працівники схильні ставати на облік до Державної служби зайнятості на період тимчасового безробіття до початку нового сезону польових робіт. Це і призводить до такого помітного збільшення кількості зареєстрованих безробітних в кінці року», - додають у відомстві.

Статистика в річному масштабі свідчить, що кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 1%.

«Наприклад, кількість зареєстрованих безробітних у грудні 2019 року, яка викликала такий високий резонанс, порівняно з груднем 2018 року, не збільшилася, а навпаки, зменшилася на 1%. До того ж, про позитивні зрушення свідчить і тривале зменшення середньорічної кількості зареєстрованих безробітних - з 460,2 тис. осіб у 2015 році до 306,8 тис. осіб у 2019 році. Звертаємо увагу на показник рівня безробіття (за методологією МОП), який більш коректно відображає реальну ситуацію на ринку праці. За 9 місяців 2019 року рівень безробіття знизився до 8,1% (порівняно з 8,6% за 9 міс. 2018 року)», - підсумували в Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що в грудні в Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб.

Зниження кількості безробітних українців Держстат фіксував у вересні 2019 року. Тоді, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, рівень безробіття скоротився і склав 7,8%.