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    Економіка та фінанси

    Дослідження: українці не хочуть працювати у Польщі за мінімальну зарплату

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    Майже 50% опитаних українців не погодились би працювати без трудового договору - Дослідження: українці не хочуть працювати у Польщі за мінімальну зарплату
    Майже 50% опитаних українців не погодились би працювати без трудового договору

    Понад половина респондентів з України очікують на зарплату, більшу за мінімальну

    Заробітчани, що працюють у Польщі, здебільшого хочуть отримувати зарплату більшу, ніж мінімальну. Вони хочуть отримувати від 3 до 4,6 євро на годину.

    Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дослідження Фонду підтримки мігрантів.

    Понад половина респондентів з України очікують на зарплату, більшу за мінімальну. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих (3 до 4,6 євро) на годину.

    Також учасники опитування чекають на певний соцпакет: безкоштовне житло, премії, медичні послуг і навіть, безкоштовного мобільного зв’язку.

    Майже 50% опитаних не погодились би працювати без трудового договору.

    В опитуванні взяли участь 855 повнолітніх заробітчан з України за допомогою індивідуального інтерв’ю.

    До слова, у Польщі затримали двох українців, які назвалися працівниками спецслужб.

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