Дослідження: українці не хочуть працювати у Польщі за мінімальну зарплату



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Майже 50% опитаних українців не погодились би працювати без трудового договору

Понад половина респондентів з України очікують на зарплату, більшу за мінімальну

Заробітчани, що працюють у Польщі, здебільшого хочуть отримувати зарплату більшу, ніж мінімальну. Вони хочуть отримувати від 3 до 4,6 євро на годину.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дослідження Фонду підтримки мігрантів.

Понад половина респондентів з України очікують на зарплату, більшу за мінімальну. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих (3 до 4,6 євро) на годину.

Також учасники опитування чекають на певний соцпакет: безкоштовне житло, премії, медичні послуг і навіть, безкоштовного мобільного зв’язку.

Майже 50% опитаних не погодились би працювати без трудового договору.

В опитуванні взяли участь 855 повнолітніх заробітчан з України за допомогою індивідуального інтерв’ю.

До слова, у Польщі затримали двох українців, які назвалися працівниками спецслужб.