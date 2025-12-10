НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: деталі

Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області

Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також у центральному апараті Державної податкової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення ДПС.

«Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС» , – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у податковій, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

«Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», – зазначили у Податковій службі.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків інформації під час досудового розслідування. Про це йдеться в оприлюдненому звіті за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) Національного антикорупційного агентства України. У документі зазначено, що ризик незаконного розголошення відомостей досудового розслідування залишається значним для НАБУ, хоча й були вжиті окремі заходи для його зниження.