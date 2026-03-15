Експерт пояснив, чому зараз Україна не може обійтись без експорту електроенергії

Усю електроенергію неможливо «скласти в банки», тому профіцит доводиться експортувати – експерт

Критика експорту електроенергії часто ігнорує базові принципи роботи енергосистеми, зокрема обмежені можливості її накопичення. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

За його словами, в Україні наразі дуже мало потужностей для акумуляції електроенергії: гідроакумулюючі станції зазнали значних пошкоджень через російські атаки, а нові системи накопичення поки мають незначні обсяги.

«Електроенергію не можна просто залишити «про запас». Коли генерація перевищує споживання, виникає профіцит, і тоді є два варіанти: або змушувати електростанції зупиняти виробництво і компенсувати їм втрати, або експортувати цей надлишок. Очевидно, що другий варіант раціональніший», – пояснив Прокіп.

Експерт зазначив, що ситуація в енергосистемі змінюється щогодини: зараз система входить у період зростання генерації сонячних електростанцій, що у денні години може створювати надлишок електроенергії.

У такі періоди експорт дозволяє уникати примусових обмежень генерації та водночас забезпечує додаткові доходи для енергетичних компаній, які спрямовуються на ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що відновлення експорту електроенергії не означає масштабного вивезення електроенергії з України. Йдеться лише про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.