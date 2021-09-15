  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. т. Тільки за серпень вони збільшилися на 14% - ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану
    Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. т. Тільки за серпень вони збільшилися на 14%

    У ДТЕК наголосили, що імпорт вугілля – це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми

    Компанія «ДТЕК Енерго» очікує на прибуття другої партії вугілля з Казахстану до 20 вересня, повідомили в прес-службі компанії.

    «Перша партія вугілля з Казахстану вже в Україні. Як і обіцяли, постачання обсягом 5 тис. т надійшло до України наприкінці минулого тижня. Друга партія з казахським вугіллям з аналогічним обсягом вже в дорозі, її прибуття очікується вже цього тижня», – повідомили в компанії.

    У ДТЕК зазначили, що очікують ще кілька партій вугілля з Казахстану до кінця вересня.

    «Для забезпечення стабільності української енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону, ДТЕК Енерго першим серед компаній почав його завчасний імпорт з Польщі, США та Казахстану. Також компанія веде переговори про додаткові обсяги із Казахстану та нові судові партії із США», – додали в компанії.

    У ДТЕК наголосили, що імпорт вугілля – це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Українське вугілля є ключовим пріоритетом компанії, але через підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в липні, компанія змушена шукати додаткові джерела палива.

    Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. т. Тільки за серпень вони збільшилися на 14% або на 77 тис. т.

    Теги: ТЕС США вугілля імпорт ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану