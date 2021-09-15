ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану

Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. т. Тільки за серпень вони збільшилися на 14%

У ДТЕК наголосили, що імпорт вугілля – це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми

Компанія «ДТЕК Енерго» очікує на прибуття другої партії вугілля з Казахстану до 20 вересня, повідомили в прес-службі компанії.

«Перша партія вугілля з Казахстану вже в Україні. Як і обіцяли, постачання обсягом 5 тис. т надійшло до України наприкінці минулого тижня. Друга партія з казахським вугіллям з аналогічним обсягом вже в дорозі, її прибуття очікується вже цього тижня», – повідомили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що очікують ще кілька партій вугілля з Казахстану до кінця вересня.

«Для забезпечення стабільності української енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону, ДТЕК Енерго першим серед компаній почав його завчасний імпорт з Польщі, США та Казахстану. Також компанія веде переговори про додаткові обсяги із Казахстану та нові судові партії із США», – додали в компанії.

У ДТЕК наголосили, що імпорт вугілля – це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Українське вугілля є ключовим пріоритетом компанії, але через підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в липні, компанія змушена шукати додаткові джерела палива.

Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. т. Тільки за серпень вони збільшилися на 14% або на 77 тис. т.