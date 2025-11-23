ДТЕК увійшов в число лідерів української економіки – рейтинг

ДТЕК за 2024 рік отримав 245,9 млрд грн виторгу за 2024 рік

ДТЕК увійшов в рейтинг Forbes найбільших приватних компаній, що формують економічну стійкість країни у воєнний період.

Відповідно до нього, ДТЕК за 2024 рік отримав 245,9 млрд грн виторгу.

Однак зазначається, що росіяни активно атакують обʼєкти компанії, що завдає великих збитків.

«Активи ДТЕК – серед пріоритетних цілей для Росії. У 2024-му компанія втратила через обстріли електростанцій $350 млн. Торік Росія 13 разів масовано атакувала українську енергетику. ДТЕК піднімав свої ТЕС з руїн понад 20 разів», – наголосили в рейтингу.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.