ДТЕК увійшов в число лідерів української економіки – рейтинг

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Росіяни активно атакують обʼєкти ДТЕК, що завдає великих збитків
фото: dtek.com.ua

ДТЕК за 2024 рік отримав 245,9 млрд грн виторгу за 2024 рік

ДТЕК увійшов в рейтинг Forbes найбільших приватних компаній, що формують економічну стійкість країни у воєнний період.

Відповідно до нього, ДТЕК за 2024 рік отримав 245,9 млрд грн виторгу.

Однак зазначається, що росіяни активно атакують обʼєкти компанії, що завдає великих збитків.

«Активи ДТЕК – серед пріоритетних цілей для Росії. У 2024-му компанія втратила через обстріли електростанцій $350 млн. Торік Росія 13 разів масовано атакувала українську енергетику. ДТЕК піднімав свої ТЕС з руїн понад 20 разів», – наголосили в рейтингу.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Теги: рейтинг ДТЕК економіка

