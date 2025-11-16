Головна Гроші Економіка
Відновлення енергетики – інвестможливость для Європи, – ДТЕК на Міжнародній кліматичній конференції

Христина Жиренко
Христина Жиренко
ДТЕК працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну
фото: dtek.com.ua

Міжнародна кліматична конференція ООН проходить з 10 по 21 листопада у Бразилії

Відновлення енергетичної системи України – одна з найбільших інвестиційних можливостей Європи. Про це повідомив директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем.

«Відбудова енергосистеми України – одна з найбільших інвестиційних можливостей Європи, але вона не стане реальністю без сміливих партнерств і розумніших підходів до розподілу ризиків», – написав він.

Отем розповів, що фінансування енергетичного переходу України є однією з центральних тем в українському павільйоні на Міжнародній кліматичній конференції ООН (СОР30), що пройшла з 10 по 21 листопада 2025 року в Белені, Бразилія.

«Від великих вітрових електростанцій до сонячних панелей на дахах малого бізнесу – меседж один: публічні та приватні інновації разом можуть профінансувати стійкість на кожному рівні», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

