Названо найкраще місто для життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Названо найкраще місто для життя
Лондон, Нью-Йорк, Париж та Токіо серед найкращих міст світу
фото: Tadas Petrokas/unsplash

Лондон одинадцятий рік поспіль посів перше місце

Консалтингова компанія Resonance Consultancy оприлюднила свій 11-й щорічний рейтинг «Найкращі міста світу 2026» (World's Best Cities 2026), назвавши 100 міст, які визначають майбутнє планети в епоху глобальних трансформацій. Про це пише «Главком» із посиланням на prnasia.com.

Лондон одинадцятий рік поспіль посів перше місце, а до трійки лідерів увійшли також Нью-Йорк і Париж.

Лондон зберіг лідерство завдяки високим оцінкам у всіх трьох основних категоріях: придатність для життя, привабливість та процвітання. Нью-Йорк зайняв друге місце завдяки постійним інвестиціям у культурну економіку, масштабним інфраструктурним проєктам та глобальній привабливості. Париж завершив трійку лідерів, процвітаючи як «міська лабораторія, орієнтована на майбутнє», на тлі своєї стародавньої архітектури.

Топ-10 найкращих міст світу 2026 року:

  • Лондон
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Токіо
  • Мадрид
  • Сінгапур
  • Рим
  • Дубай
  • Берлін
  • Барселона

Сполучені Штати лідирують за кількістю міст, що потрапили до топ-100 (19 міст), за ними йдуть Німеччина (8 міст) та Китай (7 міст).

Рейтинг Resonance Consultancy 2026 року є найбільш комплексним у світі, поєднуючи дані, згенеровані користувачами, статистичні показники та нове дослідження, яке включає опитування Ipsos, проведене серед понад 21 тис. респондентів у 30 країнах.

Методологія Place Power оцінювала міста за трьома основними показниками:

  • Придатність для життя (Livability): пішохідна доступність, парки, громадський транспорт, якість повітря тощо.
  • Привабливість (Lovability): культура, нічне життя, заклади харчування, пам'ятки, залученість у соціальних мережах тощо.
  • Процвітання (Prosperity): економічна сила, зайнятість робочої сили, рівень освіти, зв'язок з аеропортами тощо.

До слова, данська столиця Копенгаген вперше посіла перше місце у престижному рейтингу найкомфортніших для життя міст світу, складеному британським аналітичним центром Economist Intelligence Unit (EIU). Відень, який утримував лідерство протягом трьох років поспіль, опустився на другий рядок, розділивши його зі швейцарським Цюріхом.

Теги: рейтинг транспорт Лондон Париж Нью-Йорк

