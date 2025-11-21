Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Німецька промисловість втрачає сотні тисяч робочих місць
фото із відкритих джерел

Навіть найбільші німецькі концерни планують суттєве зменшення штату

У Німеччині набирає обертів масштабна хвиля масових скорочень: на 88 підприємствах країни планується звільнити загалом 147 522 співробітника. Про це повідомляє газета Bild із посиланням на дослідження лобістської організації Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), пише «Главком».

Аналіз охоплює компанії, які оголосили про скорочення з 1 липня 2024 року, і торкається практично всіх секторів економіки – від автопрому та логістики до IT-компаній та машинобудівних фірм. 

Навіть найбільші німецькі концерни планують суттєве зменшення штату. Залізничний оператор Deutsche Bahn має намір скоротити 30 тис робочих місць. Виробник автокомплектуючих ZF оголосив про звільнення 14 тис співробітників. Керівник INSM Торстен Альслебен різко розкритикував економічну стратегію як чинного, так і попереднього уряду, назвавши ситуацію «провалом».

«Сотні тисяч робочих місць у німецькій промисловості вже втрачені. Це красномовно говорить про провали в економічній стратегії», – заявив Альслебен.

Він попередив, що якщо канцлер ФРН Фрідріх Мерц не вживе рішучих заходів, «можна забути про економіку під назвою Німеччина».  Серед основних причин, що призвели до масових звільнень, експерти називають: надмірну бюрократію високі податки, гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Заступник голови Вільної демократичної партії (СвДП) Вольфганг Кубіккі також висловив глибоке розчарування діями уряду: «Єдине, що зростає за нинішнього уряду, – це держборг і безробіття».

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus. 



Читайте також:

Теги: економіка промисловість праця завод Німеччина безробіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вибухів здійнявся чорний дим
У Челябінській області безпілотники атакували завод
23 жовтня, 01:50
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Туреччина залишається важливим напрямком для тимчасової зайнятості та малого підприємництва
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
21 жовтня, 09:26
Lufthansa оптимізує бізнес-стратегію через державні збори
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
29 жовтня, 10:55
Берлін отримав від США нову пропозицію
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
28 жовтня, 10:43
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
30 жовтня, 12:18
«Укренерго» закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів
«Укренерго» підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу – ОП «Укрметалургпром»
31 жовтня, 13:40
У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
6 листопада, 05:20
Вченізробили новий науковий прорив
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти
10 листопада, 11:11

Економіка

Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua