Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою

Навіть найбільші німецькі концерни планують суттєве зменшення штату

У Німеччині набирає обертів масштабна хвиля масових скорочень: на 88 підприємствах країни планується звільнити загалом 147 522 співробітника. Про це повідомляє газета Bild із посиланням на дослідження лобістської організації Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), пише «Главком».

Аналіз охоплює компанії, які оголосили про скорочення з 1 липня 2024 року, і торкається практично всіх секторів економіки – від автопрому та логістики до IT-компаній та машинобудівних фірм.

Навіть найбільші німецькі концерни планують суттєве зменшення штату. Залізничний оператор Deutsche Bahn має намір скоротити 30 тис робочих місць. Виробник автокомплектуючих ZF оголосив про звільнення 14 тис співробітників. Керівник INSM Торстен Альслебен різко розкритикував економічну стратегію як чинного, так і попереднього уряду, назвавши ситуацію «провалом».

«Сотні тисяч робочих місць у німецькій промисловості вже втрачені. Це красномовно говорить про провали в економічній стратегії», – заявив Альслебен.

Він попередив, що якщо канцлер ФРН Фрідріх Мерц не вживе рішучих заходів, «можна забути про економіку під назвою Німеччина». Серед основних причин, що призвели до масових звільнень, експерти називають: надмірну бюрократію високі податки, гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Заступник голови Вільної демократичної партії (СвДП) Вольфганг Кубіккі також висловив глибоке розчарування діями уряду: «Єдине, що зростає за нинішнього уряду, – це держборг і безробіття».

