HR-директорка ДТЕК розповіла про ключові підходи кадрової політики у 2026 році

Семич назвала ключові HR-практики ДТЕК на 2026 рік

Директорка з управління персоналом компанії ДТЕК Олена Семич розповіла про своє бачення щодо найкращих HR-практик, які вона буде використовувати у 2026 році. Про це свідчить матеріал Forbes Ukraine.

Зокрема, видання провело опитування серед учасників списку «Найефективніші HR-керівники України», в який входить Семич, стосовно найефективніших HR-практик у 2026 році.

Семич розповіла, що ДТЕК досліджує психоемоційний стан людей, досвід роботи в умовах війни та реальні запити на підтримку.

«Це дозволяє приймати точніші управлінські рішення і працювати з командами з урахуванням їхнього конкретного контексту», – наголосила вона.

Також Семич додала, що в 2026 році вона буде швидше відмовлятись від рішень та підходів, які не дають результату.

«У ситуації постійної невизначеності для мене важливо вміти вчасно переглядати плани й адаптувати інструменти роботи з людьми», – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Семич було визнано одним з найкращих HR-директорів України.