ДТЕК отримав нагороду за програму реінтеграції ветеранів та ветеранок

Компанія ДТЕК перемогла в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації «Реінтеграція ветеранів та ветеранок». Про це йдеться в повідомленні HR PRO AWARDS.

«Переможцем у номінації «Реінтеграція ветеранів і ветеранок» стає Група ДТЕК з проєктом «ПроВетеран». Це корпоративна програма комплексної підтримки мобілізованих працівників та ветеранів, створена з урахуванням їхніх запитів та зворотного зв’язку. Ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити гідну підтримку під час служби та комфортну реінтеграцію в професійне життя після повернення», – йдеться в ньому.

ДТЕК також була відзначена в ще двох номінаціях. Компанія перемогла в номінації «Навчання та розвиток» з проєктом «Енергія лідерства: системний підхід до навчання та розвитку в ДТЕК».

Також MODUS X, що входить в групу ДТЕК, переміг в номінації «Залучення талантів».

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні.