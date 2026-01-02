Податкова повідомила, чи виконала план надходжень за рік

План надходжень на 2025 рік підвищили більш ніж на 100 млрд грн

Протягом 2025 року Державна податкова служба (ДПС) України зібрала податків і зборів на 97% від запланованого. Про це повідомила у Facebook в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

«За оперативною інформацією за січень – грудень 2025 року, фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1,246 трлн грн. [...] Попри надскладні умови, план надходжень по податках і зборах виконаний на 97,4%», – написала вона.

За словами головної податківиці країни, план на 2025 рік підвищили на понад 100 млрд грн, порівняно з попереднім роком.

Зібрані за 2025 рік податки Карнаух назвала «заслугою кожного платника податків» і «прикладом відповідальності кожного».

«Попри війну, постійні обстріли, тривоги й відсутність світла й тепла, ви наповнювали бюджет. Бо кожна сплачена гривня податків – внесок у перемогу України», – заявила вона.

В.о. голови ДПС зазначила, що потрібний фінансовий запас створило «стабільне перевиконання показників протягом першого півріччя».

«Завдяки спільній роботі ДПС і кожного платника податків вдалося уникнути значних недонадходжень наприкінці року», – наголосила вона.

За інформацією Карнаух, найбільше надходжень до держбюджету було від податків і зборів на доходи фізичних осіб (362,9 млрд грн) і податків на додану вартість (306,5 млрд грн). Ще 284,7 млрд грн надійшли як податок на прибуток підприємств.

Нагадаємо, 4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч. Це на 5% менше, ніж торік. Зазначається, що пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.