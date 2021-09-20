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    Економіка та фінанси

    ДТЕК збільшив видобуток вугілля до 11 млн т для стабільного проходження зими

    •  glavcom.ua
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    Станом на 20 вересня запаси вугілля на складах ТЕС &laquo;ДТЕК Енерго&raquo; зросли до 706 тис. т. За серпень вони збільшилися на 14% - ДТЕК збільшив видобуток вугілля до 11 млн т для стабільного проходження зими
    Станом на 20 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» зросли до 706 тис. т. За серпень вони збільшилися на 14%

    Лише у серпні на шахтах ДТЕК було видобуто понад 1,2 млн т палива та запущено 4 нові лави

    З початку року на шахтах «ДТЕК Енерго» було введено в роботу 21 нову лаву, а видобуток вугілля зріс до 11 млн т.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «Щоб забезпечити стабільний безперервний видобуток, за 8 місяців цього року на шахтах «ДТЕК Енерго» було підготовлено майже 59 км нових гірничих виробок. Всього у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля та до кінця року ввести у роботу ще 11 нових лав», – повідомили в компанії.

    Лише у серпні на шахтах компанії було видобуто понад 1,2 млн т палива та запущено 4 нові лави.

    «Робимо все можливе, щоб підійти до опалювального сезону з максимальним запасом міцності… Активізували ремонту кампанію – провели 17 із 28 запланованих ремонтів блоків ТЕС. На ці потреби з початку року вже спрямували 1,4 млрд грн, ще 1,1 млрд грн інвестуємо до кінця року. На власних шахтах видобули 11 млн т вугілля та ввели 21 нову лаву», – повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

    За його словами, українське вугілля для компанії – пріоритет, але для забезпечення стабільності української енергосистеми додатково поповнюють запаси за рахунок імпорту.

    «Ми першими серед вітчизняних компаній почали імпортувати паливо з Польщі, Казахстану, США. Все це робиться заради того, щоб українці були зі світлом і теплом. Можу запевнити, що шахтарі і енергетики докладають до цього надзусилля», – зазначив Салєєв.

    У компанії також відзначили, що станом на 20 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» зросли до 706 тис. т. За серпень вони збільшилися на 14% або на 77 тис. т. Зростання запасів відбулося як за рахунок власного видобутку, так і поповнення запасів завдяки імпорту.

    Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокований діями трейдерів-спекулянтів, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

    Теги: ТЕС вугілля ТЕЦ ДТЕК
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    ДТЕК збільшив видобуток вугілля до 11 млн т для стабільного проходження зими