Асоціація екологів звернулась до міністра Абрамовського (документ)

Професійні екологи вимагають організувати публічні обговорення Рекомендацій зі складання звіту з оцінки впливу на довкілля

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулась до глави Міндовкілля Романа Абрамовського з вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій зі складання звіту з оцінки впливу на довкілля, та не допустити їх ухвалення без оцінки громадськості. Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

Фото: лист екологів зі зверненням до Абрамовського

«Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єків господарювання та розробників звітів оцінки впливу на довкілля, а опублікований 10 грудня 2020 року проєкт «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля» безпосередньо впливає на їхню діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій, та організувати їх публічне обговорення», – наголошується у листі.

Читайте також: