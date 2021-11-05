Громадян попередили про фальсифіковане масло та сир: що відомо

Молочну продукцію найчастіше підробляють, особливо це стосується вершкового масла

Виробник використовував у продукції рослинні жири замість жирів тваринного походження

Фальсифікат молочної продукції нещодавно виявили та вилучили у двох школах Кіровоградської області. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

«У ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження», – зазначається в повідомленні.

Ідеться про солодковершкове масло «Селянське» 73% жиру виробництва ТОВ «Оді», Хмельницької області та сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ «Валківський молочний завод», Харківської області.

фото: kr.consumer.gov.ua

«Контроль якості та безпеки харчової продукції, що використовується для організації харчування дітей у навчальних закладах, триває», – додали у відомстві.

Як повідомлялося, в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

Нагадаємо, в Україну завезли понад тонну небезпечної курятини. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі.

Також раніше, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели.

До слова, у селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).

Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.