Громадян попередили про фальсифіковане масло та сир: що відомо
Виробник використовував у продукції рослинні жири замість жирів тваринного походження
Фальсифікат молочної продукції нещодавно виявили та вилучили у двох школах Кіровоградської області. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
«У ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження», – зазначається в повідомленні.
Ідеться про солодковершкове масло «Селянське» 73% жиру виробництва ТОВ «Оді», Хмельницької області та сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ «Валківський молочний завод», Харківської області.
«Контроль якості та безпеки харчової продукції, що використовується для організації харчування дітей у навчальних закладах, триває», – додали у відомстві.
Як повідомлялося, в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.
Нагадаємо, в Україну завезли понад тонну небезпечної курятини. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі.
Також раніше, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели.
До слова, у селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).
Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.
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