Shell відмовляється від нафти для порятунку планети

Компанія Shell домовилася про продаж всіх своїх активів у Пермському басейні

Нафтовий гігант Shell має намір зосередитися на переході до чистої енергії

Нафтогазова компанія Shell домовилася про продаж всіх своїх активів у Пермському басейні американській ConocoPhillips приблизно за $9,5 млрд. Shell має намір відмовитися від нафти і зосередитися на переході до чистої енергії для порятунку планети, повідомляє Reuters.

У повідомленні Shell стверджується, що $7 млрд будуть повернуті акціонерам, тоді як інша частина коштів піде на покращення балансу. Компанія придбала основну частину активів у Пермському басейні в 2012 році у Chesapeake Energy приблизно за $1,9 млрд.

За повідомленням ConocoPhillips, активи включають в себе нафто- і газопроводи, а також трубопроводи для води загальною протяжністю 965,6 км та іншу енергетичну інфраструктуру.

Видобуток Shell в Пермському басейні становить близько 175 000 барелів нафтового еквівалента на добу.

Після продажу активів Перській затоці у Shell в США залишиться родовище нафти і газу в Мексиканській затоці, де компанія є найбільшим оператором. Раніше Shell належали газові активи в Аппалачах, але вони були продані в 2020 році. Угоди підтверджують прагнення Shell скоротити викиди і зробити свою діяльність більш екологічною, чого вимагають регулятори і інвестори, відзначає агентство.

Пермський басейн – одне з найбільших родовищ сланцевої нафти в США, воно настільки багате сировиною, що його запаси почнуть виерпуватися не раніше, ніж через чверть століття, вважає Скотт Шеффілд, голова ради директорів Pioneer Natural Resources. А компанії, які працюють в Пермському басейні, за словами Шеффілда, будуть отримувати прибуток, навіть якщо ціна нафти впаде в район $25 за барель.

Зараз кожна бурова на цьому родовищі дає 662 бареля на день проти 217 барелів в 2014 році. Загальний середньоденний нафтовидобуток в Пермському басейні складає 2,5 млн барелів.

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