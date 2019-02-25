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    Економіка та фінанси

    Експерт спрогнозував курс долара в Україні на тиждень

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    До кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,9 грн - Експерт спрогнозував курс долара в Україні на тиждень
    До кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,9 грн

    Аналітик зазначив, що останні два тижні спостерігається стабілізація курсу долара на міжбанку

    Цього тижня в Україні очікується невелике зниження курсу долара. Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав Вадим Іосуб, аналітик «Альпарі».

    «До кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,9 грн, а готівковий долар у банках до кінця тижня може котируватися близько 26,8/27,0 грн», - прогнозує він.

    Аналітик зазначив, що останні два тижні спостерігається стабілізація курсу долара на міжбанку в горизонтальному коридорі в діапазоні 26,9-27,3.

    «Всередині цього діапазону долар може і далі ходити від однієї межі до іншої практично випадковим чином і без серйозних інформаційних приводів», - вважає експерт.

    Іосуб нагадав, що з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,16 грн до 27,00 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 27,220/27,250 до 27,005/27,030 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,09/27,32 до 26,92/27,14 (-0,6%/-0,7%).

    При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 0,9% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

    Раніше експерти пояснили, чого очікувати від гривні у 2019 році.

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