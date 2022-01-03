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    Економіка та фінанси

    Як змінилась ціна ключових металів за останній рік

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    Більшість металів за 2021 рік значно виросли у ціні - Як змінилась ціна ключових металів за останній рік
    Більшість металів за 2021 рік значно виросли у ціні
    фото: westmettrade.com

    Максимально зросли у ціні мідь та алюміній через дефіцит

    Для металів 2021-й став роком багатим на події, від постійного дефіциту до енергокриз. Більшість металів за рік значно виросли в ціні, і наступного року, схоже, продовжать рости, пише Bloomberg.

    За 2021 мідь сягнула нових максимумів, піднявшись на 24%, а дефіцит алюмінію підняв ціни на нього на 40%. Золото впало у ціні, незважаючи на рекордну інфляцію, а залізо встигло вирости до $200/т, перед тим як обвалитися нижче $100.

    Зміна ціни металів за 2021

    Коливання цін на метали/фото: Bloomberg

    Коливання цін на метали/фото: Bloomberg

    Олово зазвичай залишається поза полем зору інвесторів, але цей рік став винятком. Попит на метал було підсилено бумом у галузі електроніки, а пропозиція залишилась обмеженою через кризу поставок – це дозволило йому вирости в ціні на 92%.

    Одним із найбільших збиткових активів цього року стала залізна руда, яка впала за рік на 24%. Тривалий період постійного будівництва у Китаї зупинився під час пандемії, обваливши ціни на метал. Однак очікується, що уряд країни впровадить фіскальні та монетарні стимули для подолання цьогорічного сповільнення економіки.

    Що очікує метали в 2022 році

    Можна очікувати, що запаси металів залишаться низкими, особливо якщо економіка продовжить відновлюватися. Економічні стимули у Китаї можуть зупинити падіння заліза, а інфляція та посилення політики Федеральної резервної системи США відобразяться на решті металів. Алюміній має виграти від переходу на відновлювальну енергетику.

    Також на пропозицію металів негативно впливає енергокриза у Європі, яка, ймовірно, продовжиться і наступного року.

    Нагадаємо, раніше у Великобританії вигадали першу в світі технологію з переробки золота та інших дорогоцінних металів з електронних відходів.

    Виконавча директорка Королівського монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе «реально впливати на вирішення однієї з найбільших екологічних проблем світу».

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    Теги: інфляція економіка ціни металургія золото
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    Як змінилась ціна ключових металів за останній рік