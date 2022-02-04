Ринок нафти б’є цінові рекорди: що буде далі

Ціна енергоресурсу перевищила позначку в $93 за барель

Вартість нафти вперше з 6 жовтня 2014 року перетнула позначку в $93 за барель. Про це свідчать дані на біржі Yahoo. Finance.

Так, станом на 4 лютого 2022 року максимум із початку торгів був на рівні $93,06 за барель, а відкрилися вони зі значенням $91,04. О 16:14 за київським часом ціна на нафту сягала $92,57 за барель.

Такі ціни нафта не демонструвала з 6 жовтня 2014 року, коли її вартість, за даними Мінфіну, була $93,56.

Що впливає на зростання цін

В коментарі «Сьогодні» керівник інвестиційної компанії Exante Україна Володимир Позній зазначив, що існує думка, ніби ціну на нафту зараз визначає геополітична напруженість у Східній Європі. Експерт переконаний, що частка істини тут є, адже на порядку денному політиків залишається загроза скорочення постачань енергоносіїв з Росії.

Проте, за його словами, часто до уваги не беруть той факт, що російський та український ринок вже не почуваються так депресивно, як це було кілька тижнів тому.

Цілком резонно припустити, що за ралі нафти все ж стоїть баланс попиту і пропозиції. ОПЕК+ вкотре підтвердила план підвищити квоти на 400 тис. барелів на добу. Однак останніми місяцями все частіше учасники картелю не вибирають належні їм квоти, – говорить експерт.

Паралельно з цим запаси нафти в Кушензі – основному приватному хабі у США, звідки нафта йде на фінансовий ринок, падають.

Попит зростає

Володимир Позній каже, що коронавірусних обмежень стає все менше, що й підвищує попит.

Той факт, що «Омікрон» не такий небезпечний для світового транспортного сполучення, тягне вгору котирування з початку грудня, і весь цей час ми бачимо досить однозначний тренд зростання, незважаючи на геополітичні гойдалки.

Нафта по $100?

Володимир Позній заявляє, що технічно нафта може опинитися в зоні шорт-сквізу – капітуляції продавців і примусового закриття коротких позицій.

Технічно, це може відвести котирування короткостроково до $100 найближчими тижнями. Однак в більш тривалій перспективі все ж варто бути обережнішим з нафтовими ставками, адже зростають ризики, не менш лютого зворотного руху, – сказав експерт.

Нагадаємо, через різне збільшення цін на нафту, аналітики вже переписують свої прогнози зі $100 за барель до $150. Чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%.

Як відомо, ціни на нафту перетнули позначку, якої не досягали з жовтня 2014.

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