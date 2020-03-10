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    Трамп хоче знизити податки через коронавірус

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    Дональд Трамп хоче знизити податки через коронавірус - Трамп хоче знизити податки через коронавірус
    Дональд Трамп хоче знизити податки через коронавірус

    Президент США пообіцяв зниження прибуткового податку

    Влада США готує пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни.

    Про це на брифінгу заявив президент Дональд Трамп.

    Зокрема він пообіцяв зниження прибуткового податку.

    «Ми завтра побачимося з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення», - сказав Трамп.

    Крім того, адміністрація США має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв'язку із закриттям підприємств на карантин.

    Після зустрічі з Конгресом глава Білого дому має намір провести пресконференцію і представити подальші економічні кроки в подробицях.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    США податки Дональд Трамп фінанси президент карантин коронавірус
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