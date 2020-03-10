Трамп хоче знизити податки через коронавірус



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Дональд Трамп хоче знизити податки через коронавірус

Президент США пообіцяв зниження прибуткового податку

Влада США готує пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни.

Про це на брифінгу заявив президент Дональд Трамп.

Зокрема він пообіцяв зниження прибуткового податку.

«Ми завтра побачимося з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення», - сказав Трамп.

Крім того, адміністрація США має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв'язку із закриттям підприємств на карантин.

Після зустрічі з Конгресом глава Білого дому має намір провести пресконференцію і представити подальші економічні кроки в подробицях.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.