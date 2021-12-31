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    Економіка та фінанси

    Ціна на газ в Європі вперше з листопада опустилася нижче $800

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    31 грудня вартість газу в Європі вперше з 10 листопада опустилася нижче $800 за тисячу кубічних метрів - Ціна на газ в Європі вперше з листопада опустилася нижче $800
    31 грудня вартість газу в Європі вперше з 10 листопада опустилася нижче $800 за тисячу кубічних метрів
    колаж з відкритих джерел

    У порівнянні з історичним максимумом, який був досягнутий 21 грудня, вартість газу знизилася майже в три рази

    Біржова ціна на газ в Європі в останній день року опустилася нижче $800 за тисячу кубометрів. Вартість лютневого ф'ючерсу на TTF впала більш ніж на 22%, свідчать дані Лондонської біржі ICE.

    В ході торгів 31 грудня вартість газу в Європі вперше з 10 листопада опустилася нижче $800 за тисячу кубічних метрів. За даними ICE, в моменті котирування лютневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знижувалася до $796 за тисячу кубометрів.

    З початку торгів на біржі котирування газових ф'ючерсів знизилися більш ніж на 22%. У порівнянні з історичним максимумом, який був досягнутий 21 грудня, вартість газу знизилася майже в три рази.

    Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

    Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

    Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

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    Теги: енергетика газ Європа ціни аукціон
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    Ціна на газ в Європі вперше з листопада опустилася нижче $800