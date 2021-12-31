Криза в енергетиці. Уряд схвалив «розкуркулення» приватних видобувників газу

Кабмін зобов’язав приватних газодобувачів продавати 20% газу на біржі

Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі «Українська енергетична біржа». Про це йдеться у постанові №1433 від 30 грудня, яку опублікували на Урядовому порталі.

Так, 20% обсягу видобутого приватникам газу внесли до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Зазначена вимога не поширюється на державний «Нафтогаз України» та його дочірні компанії.

Сьогодні також стало відомо, що уряд обмежив торговельну надбавку на хліб та ціну газу для певних виробників.

Зазначимо, відомий сирзавод призупиняє виробництво через високі ціни на газ.

Раніше ТОВ «Яготинське» заявило, що зростання цін на енергоносії вже у найближчий час може спричинити зупинку виробництва компанії. Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

Нагадаємо, що уряд схвалив план дій з енергоефективності. Первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.