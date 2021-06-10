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    Energy Community розгляне скаргу на уряд України

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    Energy Community розгляне скаргу на уряд України

    «Порушення умов з боку держави призвело до позовів від двох компаній до міжнародних судів», – Семенишин

    Асоціація сонячної енергетики звернулася до Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС (Energy Community) через намір України порушити зобов’язання перед інвесторами у відновлювані джерела енергії і ввести додатковий акцизний податок на «зелену» енергію.

    Про це 9 червня під час прес-конференції повідомив виконавчий директор асоціації Артем Семенишин.

    «Це пряме порушення норм закону №810, який гарантує збереження умов для інвесторів у відновлювані джерела енергії. Тому Асоціація сонячної енергетики України надіслала лист до Енергетичного співтовариства про те, що введення цього акцизу може загрожувати виконанню зобов’язань щодо сектору ВДЕ і є порушенням зобов’язань перед інвесторами», – сказав він.

    Також Семенишин зазначив, що порушення умов з боку держави призвело до позовів від двох компаній до міжнародних судів через ретроспективну зміну правил (зниження «зеленого» тарифу, підвищення відповідальності за небаланси).

    Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел.

    На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

    В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

    Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

    На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки зупинити фінансування проектів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов’язань.

    Теги: Кабмін ЄС альтернативна енергетика
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    Energy Community розгляне скаргу на уряд України