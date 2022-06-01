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  4. Філіп Морріс у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні
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    Економіка та фінанси

    Філіп Морріс у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні

    новини компаній
    Імпорт цигарок не вплинув на обсяг сплачених податків в Україні - Філіп Морріс у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні
    Імпорт цигарок не вплинув на обсяг сплачених податків в Україні

    «З початку війни ми лишаємся одним з найбільших платників податків», – Максим Барабаш

    Філіп Морріс залишається одним з найбільших платників податків в Україні, незважаючи на тимчасову зупинку фабрики поблизу Харкова, повідомив в інтерв’ю генеральний директор компанії Максим Барабаш.

    «З початку війни ми лишаємся одним з найбільших платників податків. У березні-квітні сплатили 5,8 млрд грн. У березні сума акцизних платежів компанії становила близько 63% загальних акцизних надходжень з тютюнових виробів в Україні», – сказав він.

    За його словами, з початку війни тютюнова фабрика компанії поблизу Харкова припинила роботу. Наразі компанія імпортує тютюнові вироби з країн Європейського Союзу. Над забезпеченням поставок в Україну працює п'ять фабрик Philip Morris International. Імпорт ніяк не вплинув на обсяг сплачених податків в Україні.

    Максим Барабаш зазначив, що завдяки імпорту з червня набільш популярні торгівельні марки PMI будуть доступні у продажу. І протягом наступних місяців компанія планує суттєво розширити асортимент в Україні

    Щодо перспектив запуску виробництва в Україні, то зважаючи на ситуацію в Харківській області, поки рано говорити про відновлення роботи фабрики.

    За оцінками компанії, з березня ринок тютюнових виробів в Україні скоротився щонайменше на 10%, з огляду на кількість повнолітніх споживачів, які виїхали за кордон, а також залишилися на тимчасово окупованих територіях.

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    Теги: податки війна імпорт тютюнові вироби Україна
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    Філіп Морріс у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні