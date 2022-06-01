Миколаїв: Мер розповів про наслідки артилерійського обстрілу

Через черговий обстріл рашистів без світла залишилась частина миколаївців

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено лінії однієї з підстанцій

Через артилерійський обстріл міста російськими військами без світла залишилась частина Миколаєва. Про це повідомив мер міста Олександ Сєнкевич в Telegram.

«Внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район», – написав Сєнкевич.

У мерії обіцяють усунути проблему протягом півтори-двох годин.

Нагадаємо, сьогодні близько 14:45 окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

Нагадаємо, що російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.