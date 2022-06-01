У травні удвічі зросла кількість імпортерів пального. Коли зникне дефіцит?

Активізація імпортерів пального відбулась унаслідок скасування урядом державного регулювання цін

Із початку травня в Україні зросла вдвічі кількість імпортерів дизельного пального і скрапленого газу. Про це на брифінгу повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, пише «Авто24».

«Кількість декларантів дизпального зросла майже вдвічі порівняно з початком місяця. Якщо тоді імпортувало приблизно 30 компаній, то останніми днями їх стабільно понад 50, а рекордним є 56. По газу на початку місяця було в середньому 20 імпортерів, зараз — майже 40», – сказав він.

Найменшою є кількість імпортерів бензину – 21 компанія, хоча це також удвічі більше порівняно з початком травня.

Експерт зазначив, що активізація імпортерів відбулась унаслідок скасування урядом державного регулювання цін.

«Це (держрегулювання. – Ред.) було однією з причин недостатніх постачань, тому що багато компаній, це такі середні й маленькі мережі заправних станцій, не могли постачати пальне самостійно, оскільки закупівельна вартість була вищою за ту, яку розраховував Кабмін», — каже очільник «А-95».

При цьому Куюн зазначив, що про вихід на заплановані обсяги постачання говорити ще зарано. На його думку, це може відбутися у липні цього року.

Ситуацію з постачанням бензину він назвав напруженою, оскільки європейська інфраструктура орієнтована на імпорт дизельного пального, а найближчі сусіди України – Польща, Молдова, Румунія націлені на пріоритетне забезпечення внутрішнього попиту.

«Радіус пошуку бензину постійно зростає. У травні він почав надходити з Бельгії. Зараз рано казати про конфігурацію ринку, пошук триватиме, він уже охоплює всю Європу, швидше за все, доведеться везти здалеку, зокрема і з регіону АRА», – каже директор Куюн.