Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг України з позитивним прогнозом



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Україна досягла суттєвого прогресу у затвердженні ряду реформ на законодавчому рівні, що сприятиме перспективам економічного зростання

Позитивна оцінка заснована на очікуваннях, що Україна продовжить взаємодію з МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B», який був присвоєний у вересні минулого року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства, оприлюдненому в понеділок.

«Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні «B». Прогноз позитивний», – зазначається в оновленому звіті по Україні.

У агентстві зазначили, що позитивна оцінка заснована на очікуваннях, що Україна продовжить взаємодію з МВФ у рамках багаторічної програми розширеного фінансування. Це «допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування шляхом полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного та ринкового), посилення макрофінансової стабільності та фінансової стійкості, а також зменшить можливості для скасування реформ».

При цьому зазначається, що Україна досягла суттєвого прогресу у затвердженні ряду реформ на законодавчому рівні, що сприятиме перспективам економічного зростання.

На початку вересня минулого року Fitch Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній і національній валюті з B – до B, і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний.

Нагадаємо, 23 грудня, рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг життєздатності (viability rating) українського Приватбанку з рівня В- до В.

Як повідомлялося, агентство Fitch передбачає падіння цін на нафту нижче $50 через спалах коронавірусу.