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НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
Колишній директор ОПЗ Микола Парсентьєв
фото з відкритих джерел

Микола Парсентьєв має прибути 4 грудня до Національного антикорупційного бюро України

Національне антикорупційне бюро викликає колишнього виконувача обов'язків директора АТ «Одеський припортовий завод» Миколу Парсєнтьєва на допит 4 грудня. Повістку оприлюднила пресслужба НАБУ

У документі сказано, що Микола Парсентьєв має прибути 4 грудня о 14:00 до Національного антикорупційного бюро України «для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту у якості підозрюваного та вручення процесуальних документів у провадженні № 12020000000000236 від 11.03.2020 року».

Ідеться про кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», у якому фігурує ексголова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Нагадаємо, рік тому у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. 

 

Теги: НАБУ Одеса Одещина завод допит Дмитро Сенниченко

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