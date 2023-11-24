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Фігуранти справи Фонду держмайна отримали нову підозру у відмиванні коштів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фігуранти справи Фонду держмайна отримали нову підозру у відмиванні коштів
Дмитра Сенниченка оголошено у розшук
фото з відкритих джерел

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації

Усі учасники злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком отримали нові підозри. Тепер вони підозрюються також у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про:

  • голову Фонду державного майна України (керівник злочинної організації, організатор);
  • особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);
  • радника голови ФДМУ;
  • двох в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
  • в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
  • двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
  • двох фізичних осіб – співучасників злочину.

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Підозрювані – тодішні голова ФДМУ Сенниченко, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ – упродовж травня 2020-жовтня 2021 років незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання, тому провели конкурсний відбір нового постачальника сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли він не переміг, вони незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – в листуванні між учасниками злочинної організації.

В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК) (100% належить державі в особі ФДМУ).

У жовтні 2020 року організатор злочинного угруповання домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії.

Теги: Фонд державного майна Дмитро Сенниченко НАБУ

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