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    Суспільство

    У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю

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    У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю

    Зростання допомоги стосується осіб, віднесених до підгрупи А першої групи

    В Кабінеті міністрів розповіли, як протягом поточного року буде зростати розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А першої групи з надбавкою на догляд. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

    Зазначається, що з 1 січня 2020 року допомога зросла до 3364,60 гривень. З 1 липня очікується підвищення до 3516,40 гривень, а вже з 1 грудня 2020 року допомога зросте до 3633,30 гривень.

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    Зазначимо, до підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступеням втрати здоров «я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, які фактично не здатні до самообслуговування.

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    Як повідомлялося, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень.

    Нагадаємо, Кабмін у 2,5 рази підвищив оклад генпрокурора.

    Кабмін діти фінансування
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