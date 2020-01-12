У Кабміні анонсували збільшення допомоги на дітей з інвалідністю



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Зростання допомоги стосується осіб, віднесених до підгрупи А першої групи

В Кабінеті міністрів розповіли, як протягом поточного року буде зростати розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А першої групи з надбавкою на догляд. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року допомога зросла до 3364,60 гривень. З 1 липня очікується підвищення до 3516,40 гривень, а вже з 1 грудня 2020 року допомога зросте до 3633,30 гривень.

Зазначимо, до підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступеням втрати здоров «я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, які фактично не здатні до самообслуговування.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень.

Нагадаємо, Кабмін у 2,5 рази підвищив оклад генпрокурора.